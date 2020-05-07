Японія схвалила експериментальний препарат Ремдесивір для лікування людей з коронавірусом

Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивіру для лікування пацієнтів, які хворі на коронавірсну інфекцію.

Про це повідомляє видання CNN. Це перший препарат, який отримав ліцензію в Японії для лікування хворих на коронавірус.

Читайте також Рада схвалила законопроєкт про страхування медиків від COVID-19: що він передбачає

Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивіру для лікування хворих на коронавірус із вираженими симптомами,

– йдеться у джерелі.

У Японії процес затвердження експериментального препарату зазвичай займає до року, але, враховуючи терміновість ситуації, чиновники скорочують цей термін до тижня.

Проведене в квітні вченими з США дослідження показало, що пацієнти з коронавірусом, які приймали Ремдесивір, одужували швидше, ніж пацієнти, які цього не робили.

Препарат Ремдесивір: що відомо? Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії. У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.