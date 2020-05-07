24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Японія схвалила експериментальний препарат Ремдесивір для лікування людей з коронавірусом

-
Японія схвалила експериментальний препарат Ремдесивір для лікування людей з коронавірусом
Японія схвалила експериментальний препарат Ремдесивір для лікування людей з коронавірусом / Getty Images

Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивіру для лікування пацієнтів, які хворі на коронавірсну інфекцію.

Про це повідомляє видання CNN. Це перший препарат, який отримав ліцензію в Японії для лікування хворих на коронавірус.

Читайте також Рада схвалила законопроєкт про страхування медиків від COVID-19: що він передбачає

Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивіру для лікування хворих на коронавірус із вираженими симптомами,
– йдеться у джерелі. 

У Японії процес затвердження експериментального препарату зазвичай займає до року, але, враховуючи терміновість ситуації, чиновники скорочують цей термін до тижня.

Проведене в квітні вченими з США дослідження показало, що пацієнти з коронавірусом, які приймали Ремдесивір, одужували швидше, ніж пацієнти, які цього не робили.

 
Препарат Ремдесивір: що відомо?

Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії.

У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Японія Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза