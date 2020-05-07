Японія схвалила експериментальний препарат Ремдесивір для лікування людей з коронавірусом
Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивіру для лікування пацієнтів, які хворі на коронавірсну інфекцію.
Про це повідомляє видання CNN. Це перший препарат, який отримав ліцензію в Японії для лікування хворих на коронавірус.
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Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивіру для лікування хворих на коронавірус із вираженими симптомами,
– йдеться у джерелі.
У Японії процес затвердження експериментального препарату зазвичай займає до року, але, враховуючи терміновість ситуації, чиновники скорочують цей термін до тижня.
Проведене в квітні вченими з США дослідження показало, що пацієнти з коронавірусом, які приймали Ремдесивір, одужували швидше, ніж пацієнти, які цього не робили.
Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії.
У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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