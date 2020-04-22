Ярославський пообіцяв майже мільйон доларів винахіднику вакцини проти COVID-19
Бізнесмен Олександр Ярославський запросив до Харкова провідних українських вчених-вірусологів та пообіцяв винагороду за розробку вакцини проти коронавірусу.
Про це Ярославський розповів в інтерв'ю з журналістами Радіо "Свобода".
До теми В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який допоможе боротися з COVID-19
Власник і президент DCH пообіцяв винахіднику потенційної вакцини проти коронавірусу 999 999 доларів. Він пояснив, що не може дати стільки ж, скільки президент, адже "це нетактовно".
Я не можу дати більше, ніж президент, це нетактовно. Я не можу дати стільки, скільки дав президент, це теж нетактовно. Плюс до того мільйону, який дає президент Зеленський, я дам мільйон мінус один долар – 999 999 доларів,
– сказав Ярославський.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів українському винахіднику, який зуміє створити вакцину або ліки проти COVID-19. Така новина обурила наукову спільноту. Натомість біофізик Семен Єсилевський зазначив, що винайдення вакцини – це мільярди інвестицій, тисячі фахівців та лабораторії належного рівня безпеки, яких в Україні просто немає.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус COVID-2019 в Китаї: зафіксували найбільший спалах з часу початку пандеміїсьогодні , 14:06
-
Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробитисьогодні , 07:30
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 11:05
-
Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людейсьогодні , 11:10
-
COVID-19 у Києві: кількість хворих наблизилася до тисячісьогодні , 12:27
-
В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який допоможе боротися з COVID-19сьогодні , 14:36