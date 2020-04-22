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Ярославський пообіцяв майже мільйон доларів винахіднику вакцини проти COVID-19

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Ярославський пообіцяв 999 999 доларів за розробку вакцини проти COVID-19 / Ілюстративне фото

Бізнесмен Олександр Ярославський запросив до Харкова провідних українських вчених-вірусологів та пообіцяв винагороду за розробку вакцини проти коронавірусу.

Про це Ярославський розповів в інтерв'ю з журналістами Радіо "Свобода".

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Власник і президент DCH пообіцяв винахіднику потенційної вакцини проти коронавірусу 999 999 доларів. Він пояснив, що не може дати стільки ж, скільки президент, адже "це нетактовно".

Я не можу дати більше, ніж президент, це нетактовно. Я не можу дати стільки, скільки дав президент, це теж нетактовно. Плюс до того мільйону, який дає президент Зеленський, я дам мільйон мінус один долар – 999 999 доларів,
– сказав Ярославський. 

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів українському винахіднику, який зуміє створити вакцину або ліки проти COVID-19. Така новина обурила наукову спільноту. Натомість біофізик Семен Єсилевський зазначив, що винайдення вакцини – це мільярди інвестицій, тисячі фахівців та лабораторії належного рівня безпеки, яких в Україні просто немає. 


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус в Україні Гроші Володимир Зеленський Новини Харкова Вакцинація Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я
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