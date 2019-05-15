Є у молоці та жувальних гумках: популярна добавка може спричинити рак

Вчені з університету Сіднея та інших наукових організацій дійшли до висновку, що популярна харчова добавка на основі наночастинок Е171 – діоксид титану — може викликати зміни в мікрофлорі кишківника.

Під час експерименту вчені дослідили вплив діоксиду титану на кишківник гризунів, пише New Atlas.

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Виявилося, що харчова добавка не змінює видовий склад кишкових бактерій безпосередньо. Але вона може впливати на активність певних генів, що контролюють стан слизової оболонки. При цьому вона сприяє формуванню бактеріальних плівок. Вони призводять до запальних процесів і раку товстого кишківника.

Однак дослідники зазначають, що поки рано говорити про те, що добавка Е171 становить небезпеку для організму людей. На думку фахівців, необхідно провести низку досліджень. Вчені також закликали посилити контроль за використанням всіляких харчових добавок.

Е171 застосовується в харчовій промисловості для відбілювання в майонезі, жувальних гумках, молоці, рибних консервах, хлібобулочних виробах та інших продуктах.

З січня 2020 року у Франції не будуть виробляти або імпортувати харчові продукти, в яких присутня харчова добавка E171.

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