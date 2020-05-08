Єдиний препарат, який довів свою ефективність проти COVID-19, коштує занадто дорого

Препарат Ремдесивір поки єдиний показав свою ефективність проти коронавірусу. На жаль, вартість курсу лікування цим антивірусним препаратом в сотні разів перевищує номінальну вартість виробництва.

Ліки Ремдесивір продемонструвало високу ефективність в лікуванні коронавірусної інфекції, і тепер можна очікувати, що влада різних країн і приватні компанії приступлять до його масової закупівлі, пише The Daily Mail.

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Ремдесивір ціна

Але як і раніше незрозуміло, в яку суму його оцінить виробник Gilead. Ця каліфорнійська компанія у 2013 продавала нові ліки по 1000 доларів за таблетку, хоча собівартість виробництва Ремдесивіру для лікувального курсу в 10 днів становить 9,32 долара.

Експерти вважають, що Gilead не упустить шансів гарненько заробити на пандемії, і якщо препарат дійсно стануть закуповувати у великих обсягах, ціна курсу лікування підніметься 4 500 доларів. При цьому захисники прав пацієнтів стверджують, що навіть 10 доларів – занадто дорого за таблетку при нинішніх масштабах пандемії.



Ремдесивір продавали по 1000 доларів за таблетку / unsplash.com

Отже, дозволити лікування Ремдесивіром зможуть далеко не всі громадяни, а ті, кого пролікують, будуть потім роками оплачувати медичні витрати. І це в країні, де коронавірус вже вбив 74 000 осіб. Що стосується інших держав, то все буде залежати від переговорів з Gilead. Поки гендиректор фармгіганту Деніел О'Дей (Daniel O'Day) вперто уникає відповідей на запитання про те, скільки ж коштуватимуть його таблетки.

Відомо, що нинішній запас ліків компанія готова віддати безкоштовно – цього вистачить приблизно на 140 000 пацієнтів. Gilead вміє вести переговори з приводу ціни. У 2013 їх препарат від гепатиту C Sovaldi продавався по 1 000 доларів за таблетку, що викликало хвилю народного гніву.

Що треба знати про Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Він знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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