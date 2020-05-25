В Єгипті звинуватили МОЗ у халатності і нездатності захистити медиків під час пандемії COVID-19

Головна профспілка єгипетських медиків у понеділок заявила, якщо уряд не забезпечить лікарів достатніми засобами захисту від COVID-19, системі охорони здоров'я Єгипту загрожуватиме катастрофа.

Про це пише видання Daily Sabah. Профспілка попереджає, що система охорони здоров'я може повністю зруйнуватися і це призведе до катастрофи, яка вплине на всю країну.

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Це в тому випадку, якщо не будуть усунені халатне ставлення міністерства охорони здоров'я і бездіяльність щодо медичного персоналу,

– йдеться у заяві профспілки.

Як пише видання, через коронавірус вже померло 19 лікарів в Єгипті, а заразилися понад 350. Відповідальність за летальні випадки та інфікування медиків об'єднання поклало на МОЗ.

У профспілці вважають, що необхідно всіх лікарів забезпечити засобами індивідуального захисту, підготувати персонал для роботи з випадками коронавірусу, а також брати аналізи на це захворювання у всіх, хто має симптоми, або є контактною особою.

У джерелі зазначено, що протягом останніх років чимало медиків виїхали з Єгипту працювати за кордон, а в місцевих лікарнях наразі не вистачає медичного приладдя та засобів захисту.

Додамо, станом на 25 травня в Єгипті є близько 18 тисяч випадків зараження коронавірусом, 783 пацієнтів померли, а 5 тисяч осіб одужали.