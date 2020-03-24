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Ємець не збирається йти у відставку, – прессекретар глави МОЗ

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Ілля Ємець не йде у відставку / МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець не збирається у відставку. Він хоче завершити медреформу і допомогти подолати наслідки епідемії коронавірусу.

Про це повідомив його прессекретар Артем Дегтяренко в ефірі телеканалу "1+1". За його словами, глава МОЗ працює у цілодобовому режимі.

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Ми з міністром вчора говорили. Позиція міністра така, що він прийшов до влади, щоб провести медичну реформу, для того, щоб допомогти Україні подолати епідемію коронавируса,
– відзначив Дегтяренко.

Що відомо про чутки щодо відставки Іллі Ємця

  • Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану через епідемію коронавірусу. Він наголосив, що при відповідному голосуванні депутати мають не боятися, а проявити силу волі.
  • Міністр висловив переконання, що коли б такий режим запровадили ще раніше, то вдалося з запобігти розповсюдженню епідемії територією України.
  • За інформацією ЗМІ і деяких депутатів, Ілля Ємець погрожував подати у відставку у разі, якщо влада не ухвалить рішення про введення надзвичайного стану.

Зверніть увагу! Станом на ранок 24 березня підтвердили 84 випадки зараження коронавірусом. Загалом в Україні вже 3 смертельні випадки від коронавірусу. Один пацієнт одужав.

карантин в Україні
Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Ілля Ємець Міністерство охорони здоров’я Медицина Новини політики
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