Ємець не збирається йти у відставку, – прессекретар глави МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець не збирається у відставку. Він хоче завершити медреформу і допомогти подолати наслідки епідемії коронавірусу.

Про це повідомив його прессекретар Артем Дегтяренко в ефірі телеканалу "1+1". За його словами, глава МОЗ працює у цілодобовому режимі.

Актуально МОЗ просить депутатів ввести надзвичайний стан в Україні

Ми з міністром вчора говорили. Позиція міністра така, що він прийшов до влади, щоб провести медичну реформу, для того, щоб допомогти Україні подолати епідемію коронавируса,

– відзначив Дегтяренко.

Що відомо про чутки щодо відставки Іллі Ємця

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану через епідемію коронавірусу. Він наголосив, що при відповідному голосуванні депутати мають не боятися, а проявити силу волі.

Міністр висловив переконання, що коли б такий режим запровадили ще раніше, то вдалося з запобігти розповсюдженню епідемії територією України.

За інформацією ЗМІ і деяких депутатів, Ілля Ємець погрожував подати у відставку у разі, якщо влада не ухвалить рішення про введення надзвичайного стану.

Зверніть увагу! Станом на ранок 24 березня підтвердили 84 випадки зараження коронавірусом. Загалом в Україні вже 3 смертельні випадки від коронавірусу. Один пацієнт одужав.



Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу