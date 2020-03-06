Ємець про медреформу: якщо пацієнт або лікар буде проти – її не буде

Новий очільник МОЗ Ілля Ємець вважає, що медичну реформу вже не зупинити. Але він хоче внести коректив в її напрямку.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами його завданням буде зробити все, щоб вона влаштовувала і пацієнта, і лікарів.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець “Я абсолютно впевнений, що маю зробити так, щоб два стовпи – це пацієнти та лікарі, були не проти реформи. Якщо хоч один з них буде проти – ніякої реформи не буде”.

Тому за його словами, його завдання – зробити еволюцію в реформі, щоб пацієнт і медик були задоволені. Він вважає найважливішою частиною реформи – спеціалізовану медицину і в ній є багато аспектів, які потрібно вирішити.

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