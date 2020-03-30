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Ємець звинуватив у своїй відставці Уляну Супрун

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Ємець звинувачує Супрун у своїй відставці / ua.news

Колишній голова МОЗ Ілля Ємець вважає, що причиною його відставки стала колишня очільниця міністерства Уляна Супрун.

Про це Ємець заявив е ефірі телеканалу hromadske одразу після того, як ВР України проголосувала за його відставку. 

До теми Ілля Ємець звільнений з посади міністра охорони здоров'я

Я думаю, підстави такі: що нашій команді, їй було представлено продовження реформування охорони здоров’я, вона не сподобалась нашим головним опонентам — це є виконувачка обов'язків Супрун, яка за 3, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищує стаціонарний рівень допомоги,
– заявив Ємець.

"Як спеціаліст" він вважає, що через реформи Супрун надання допомоги стаціонарного рівня стане неможливим. 

Ємець також розповів, що спілкувався про свою відставку з Зеленським, але подробиці цього діалогу притримав при собі. 

До слова, Уляна Супрун звинувачувала Ємця в тому, що він під час пандемії блокував медзакупівлі у власних інтересах. За її словами, керівник Медичних закупівель України відмовлявся брати на посаду заступника генерального директора "довірену особу" Ємця.

Нагадаємо, що 30 березня Іллю Ємця відправили у відставку, знявши його з посади міністра охорони здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Ілля Ємець Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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