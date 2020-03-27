24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ємцю шукають заміну – головою МОЗ може стати Максим Степанов

- Читать новость на русском
Степанов може стати новим головою МОЗ / apostrophe.ua

В Офісі Президента України почали шукати заміну теперішньому очільнику МОЗ Іллі Ємцю. Відомо, що 27 березня співбесіду проходив колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів журналіст Української Правди Роман Кравець.

До теми Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку, – Гончаренко

З 23 березня почали ходити чутки, що Ілля Ємець може піти у відставку. Насамперед, про це повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та ще декілька депутатів.

За слова Гончарука, Ємець нібито не зміг налагодити співпрацю з владою. Натомість прессекретар нинішнього очільника МОЗ Артем Дегтяренко це заперечує. 

Що відомо про Максима Степанова

У січні 2017 Максима Степанова призначили на посаду голови Одеської ОДА. До цього він 5 років обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

10 квітня 2019 року Петро Порошенко підписав відповідний документ та відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Офіційно причину звільнення Степанова так і не назвали, натомість різні політичні сили подавали свою версію такого рішення.

Олексій Гончаренко вважав, що Степанов просто не впорався зі своїми обов'язками. Натомість місцеві активісти заявляли, що тодішній голова Одеської ОДА таємно співпрацював з командою Володимира Зеленського. 

Проте достеменно відомо, що Максим Степанов вже багато років товаришує з іншим колишнім головою Одеської ОДА – Ігорем Палицею, який є бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Дехто вважає, що нібито саме Палиця перевтілив Степанова з шоумена на політика.

Степанов та телемедицина

У Степанова немає медичного досвіду та освіти. Втім, саме за його часів у 2017 році Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини, ставши одним з драйверів медреформи по всій країні.

У березні цього ж року Степанова нагородили премією "Людина року" в номінації "Регіональний лідер року – 2018". Його відзначили за розвиток медичних та освітніх проєктів та ремонт доріг в області.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини політики Новини Здоров'я Максим Степанов Ілля Ємець Офіс Президента Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 17:20 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 45188
сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
Лікування 110470
сьогодні , 12:30 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
Інтернет 13395
сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
Традиції 89123
сьогодні , 08:23 Коронавірус Covid-2019: останні новини
Медицина 189118
сьогодні , 11:26 Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
Лікування 108976
сьогодні , 13:46 У Броварах вже 3 випадки коронавірусу
Лікування 25899
сьогодні , 12:53 Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршевелі – фото, відео
Новини України 13067
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза

Новини
Більше новин
Залиште відгук