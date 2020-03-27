Ємцю шукають заміну – головою МОЗ може стати Максим Степанов

В Офісі Президента України почали шукати заміну теперішньому очільнику МОЗ Іллі Ємцю. Відомо, що 27 березня співбесіду проходив колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів журналіст Української Правди Роман Кравець.

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З 23 березня почали ходити чутки, що Ілля Ємець може піти у відставку. Насамперед, про це повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та ще декілька депутатів.

За слова Гончарука, Ємець нібито не зміг налагодити співпрацю з владою. Натомість прессекретар нинішнього очільника МОЗ Артем Дегтяренко це заперечує.

Що відомо про Максима Степанова

У січні 2017 Максима Степанова призначили на посаду голови Одеської ОДА. До цього він 5 років обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

10 квітня 2019 року Петро Порошенко підписав відповідний документ та відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Офіційно причину звільнення Степанова так і не назвали, натомість різні політичні сили подавали свою версію такого рішення.

Олексій Гончаренко вважав, що Степанов просто не впорався зі своїми обов'язками. Натомість місцеві активісти заявляли, що тодішній голова Одеської ОДА таємно співпрацював з командою Володимира Зеленського.

Проте достеменно відомо, що Максим Степанов вже багато років товаришує з іншим колишнім головою Одеської ОДА – Ігорем Палицею, який є бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Дехто вважає, що нібито саме Палиця перевтілив Степанова з шоумена на політика.

Степанов та телемедицина

У Степанова немає медичного досвіду та освіти. Втім, саме за його часів у 2017 році Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини, ставши одним з драйверів медреформи по всій країні.

У березні цього ж року Степанова нагородили премією "Людина року" в номінації "Регіональний лідер року – 2018". Його відзначили за розвиток медичних та освітніх проєктів та ремонт доріг в області.

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