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ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого

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ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого / Getty Images

Рівень загрози в ЄС від зараження коронавірусом підвищено з "помірного" до "високого". Єврокомісія створює групу оперативного реагування "Корона".

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише CNBC. Оцінку ризику захворювання коронавірусом в Євросоюзі підвищено з помірного до високого рівня.

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Урсула фон дер Ляєн також розповіла про створення ЄС групи реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

"Ситуація є дуже складною, і вона потребує чіткої координації між країнами-членами та на рівні Європейського Союзу. Саме з цією метою ми засновуємо сьогодні групу реагування на коронавірус, яка охоплює всі можливі варіанти дій", – наголосила президент Єврокомісії.

До складу оперативної групи увійдуть п’ять представників Єврокомісії: єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич; єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Стелла Кіріакідіс; єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон; єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан; єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Європейська комісія Єврокомісія Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здорове життя Здоров'я
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