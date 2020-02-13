Через загрозу коронавірусу ЄС скликає термінову нараду

Міністри охорони здоров'я країн ЄС 13 лютого збираються у Брюсселі на термінову нараду через загрозу коронавірусу. Зустріч також відвідають два єврокомісари, які відповідають за соціальну політику, охорону здоров'я та захист споживачів.

Разом вони мають намір розробити спільний план протидії поширенню інфекції, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Зустріч вже розкритикували євродепутати. Мовляв, міністри вирішили поговорити про коронавірус занадто пізно. Адже інфікованих виявили у семи країнах Євросоюзу: Швеції, Німеччина, Франції, Італії, Іспанії, Бельгії та Фінляндії.

Зазначимо, що станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про новий коронавірус з Китаю? Від цієї хвороби помирають приблизно 9% інфікованих. Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям та озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019. До Китаю тимчасово припинили групові тури. Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.



11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація досі не відбулась. В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess.

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