ЄС закриває в'їзд на свою територію через коронавірус на 30 днів

Європейський Союз введе заборону на 30 днів на всі поїздки без поважної причини на свою територію.

Про це у відеозверненні повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС

За словами президентки Європейської комісії, стримати поширення вірусу вдасться набагато дієвіше, якщо обмежити подорожі. Під ці обмеження не потраплять іноземці, які постійно проживають в ЄС, члени сімей громадян ЄС, а також дипломати і медичні працівники.

Ляєн сказала, що завданням ЄС є захист людей від поширення вірусу та забезпечення безперешкодної торгівлі товарами в межах об'єднання.

Попередньо обмеження будуть введені на 30 днів, однак пізніше цей термін може бути продовжений.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.