ЄС закриває в'їзд на свою територію через коронавірус на 30 днів
Європейський Союз введе заборону на 30 днів на всі поїздки без поважної причини на свою територію.
Про це у відеозверненні повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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За словами президентки Європейської комісії, стримати поширення вірусу вдасться набагато дієвіше, якщо обмежити подорожі. Під ці обмеження не потраплять іноземці, які постійно проживають в ЄС, члени сімей громадян ЄС, а також дипломати і медичні працівники.
Ляєн сказала, що завданням ЄС є захист людей від поширення вірусу та забезпечення безперешкодної торгівлі товарами в межах об'єднання.
Попередньо обмеження будуть введені на 30 днів, однак пізніше цей термін може бути продовжений.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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