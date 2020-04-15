ЄС визначив три критерії для послаблення карантинних обмежень
Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.
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Вона повідомила, що дані рекомендації містяться у "дорожній карті" щодо зняття обмежень для країн-членів ЄС
"Наші рекомендації фокусуються на трьох головних передумовах: суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатні спроможності системи охорони здоров’я та спроможності нагляду й моніторингу", – сказала президентка Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що презентація дорожньої мапи "не є сигналом, що карантинні обмеження вже можна знімати". Вона додала, що в ЄС рекомендують поступове зняття обмежень з подальшим моніторингом кожної дії.
Три основні критерії для зняття карантинних обмежень:
Суттєве сповільнення поширення інфекції протягом тривалого часу – це зменшення кількості нових заражень.
Спроможність системи охорони здоров’я країни означає те, чи зможе система впоратися з навантаженням, якщо, скажімо, після зняття обмежень кількість хворих почне збільшуватися.
Спроможність до моніторингу – можливість широкомасштабного тестування населення для відстеження зараження коронавірусом тощо.
"Країни-члени можуть самостійно визначити, як оцінювати відповідність кожному з критеріїв", – додали у джерелі.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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