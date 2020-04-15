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ЄС визначив три критерії для послаблення карантинних обмежень

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ЄС визначив три критерії для послаблення карантинних обмежень / Unsplash

Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.

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Вона повідомила, що дані рекомендації містяться у "дорожній карті" щодо зняття обмежень для країн-членів ЄС

"Наші рекомендації фокусуються на трьох головних передумовах: суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатні спроможності системи охорони здоров’я та спроможності нагляду й моніторингу", – сказала президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що презентація дорожньої мапи "не є сигналом, що карантинні обмеження вже можна знімати". Вона додала, що в ЄС рекомендують поступове зняття обмежень з подальшим моніторингом кожної дії.

Три основні критерії для зняття карантинних обмежень:

Суттєве сповільнення поширення інфекції протягом тривалого часу – це зменшення кількості нових заражень.

Спроможність системи охорони здоров’я країни означає те, чи зможе система впоратися з навантаженням, якщо, скажімо, після зняття обмежень кількість хворих почне збільшуватися.

Спроможність до моніторингу – можливість широкомасштабного тестування населення для відстеження зараження коронавірусом тощо.

"Країни-члени можуть самостійно визначити, як оцінювати відповідність кожному з критеріїв", – додали у джерелі.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Урсула фон дер Ляєн Євросоюз Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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