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Єврокомісія закликала сортувати сміття хворих на COVID-19

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Сортування сміття під час пандемії / scmp.com

Сміття, яке залишають людьми заражені коронавірусом, слід збирати в окремі мішки та зав'язувати їх.

Про це йдеться в директиві Єврокомісії щодо поводження зі сміттям в ситуації епідемії коронавірусу, передає DW.

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Як зазначається в документі, в окремі пакети необхідно викидати й використаний захисний одяг, маски, рукавички. Якщо щільно закривати ці речі в пакети, то його можна викидати разом зі звичайним сміттям.

У відомстві також додали, що у компаній, що спеціалізуються на вивезенні сміття, настали складні часи. У них недостатньо персоналу та "медичного" сміття стало помітно більше.

Бракує захисних дезінфекційних засобів. Це при тому, що в ситуації пандемії своєчасний вивіз сміття (як і його сортування) – необхідний фактор у боротьбі з нею.

Намагатися знизити кількість сміття і ретельно підходити до його сортуванні закликало і Міністерство навколишнього середовища Німеччини.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Євросоюз Єврокомісія Лікування
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