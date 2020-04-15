Єврокомісія закликала сортувати сміття хворих на COVID-19

Сміття, яке залишають людьми заражені коронавірусом, слід збирати в окремі мішки та зав'язувати їх.

Про це йдеться в директиві Єврокомісії щодо поводження зі сміттям в ситуації епідемії коронавірусу, передає DW.

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Як зазначається в документі, в окремі пакети необхідно викидати й використаний захисний одяг, маски, рукавички. Якщо щільно закривати ці речі в пакети, то його можна викидати разом зі звичайним сміттям.

У відомстві також додали, що у компаній, що спеціалізуються на вивезенні сміття, настали складні часи. У них недостатньо персоналу та "медичного" сміття стало помітно більше.

Бракує захисних дезінфекційних засобів. Це при тому, що в ситуації пандемії своєчасний вивіз сміття (як і його сортування) – необхідний фактор у боротьбі з нею.

Намагатися знизити кількість сміття і ретельно підходити до його сортуванні закликало і Міністерство навколишнього середовища Німеччини.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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