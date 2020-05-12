У Європі готуються до другої хвилі поширення COVID-19: що про це відомо

Європу очікує друга хвиля пандемії коронавірусу. Про це йдеться у заяві представника Єврокомісії з питань охорони здоров'я та харчової безпеки. Стефан де Кеєрсмакер наголосив, що Європейський центр із запобігання хвороби та контролю працює над аналізом ситуації, яка склалася нині.

Наразі Єврокомісія вживає заходів для зміцення європейської системи охорони здоров'я, адже друга хвиля пандемії – цілком можлива. Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами експертів, країнам ЄС вже необхідно готуватися до нового спалаху COVID-19. Адже це більше, ніж ймовірно.

Тож, щотижня міністри охорони здоров'я країн Євросоюзу спілкуються в режимі відеоконференції та координують зусилля у боротьбі з пандемією. Їхнє завдання – визначити негативні моменти поширення коронавірусу і врахувати їх надалі.

Зокрема, вони обмінюються інформацією про наявність індивідуального захисного обладнання та медичних приладів для допомоги хворим. На його думку, ці дані, а також стан та завантаженість наявних медичних установ оцінюються з точки зору готовності до можливої другої хвилі коронавірусу.

Єврокомісія має намір і надалі працювати спільно з ECDC (Європейський центр із запобігання хворобам та контролю – 24 канал) та країнами-членами, щоб забезпечити адекватний рівень реагування та комунікації, яка є ключовою для того, щоб всі громадяни розуміли: нова хвиля можлива, навіть якщо початкова інфекція буде успішно подолана,

– пояснив Стефан де Кеєрсмакер.

Відзначимо, що нещодавно ВООЗ попередила, що після зняття обмежень у деяких країнах може статися новий спалах COVID-19. Про це пише "Радіо Свобода".

Зокрема, у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили: без постійного тестування і відстеження контактів хворих на коронавірус, країни, що виходять з карантину, можуть знову зіштовхнутися з другою хвилею пандемії.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу