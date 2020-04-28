Європі може не вистачити коштів на розробку вакцини проти COVID-19

Створення вакцини проти COVID-19 коштує мільярди євро, і європейські країни починають шукати фінансування, аби мати змогу довести клінічні випробування до кінця. Ця сума – лише крапля в морі, адже кожне клінічне дослідження коштує ще дорожче, ніж попереднє.

Ніхто не знає, скільки загалом необхідно коштів для винайдення вакцини проти COVID-19, повідомляє Politico.

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Окрім того, є підозри, що президент США Дональд Трамп намагається переманити німецьку біотехнологічну компанію CureVac у свою країну. Фахівці стверджують, що Трамп намагається випередити Єврокомісію, яка планує запропонувати фірмі 80 мільйонів євро позики для спроби запуску виробництва вакцини проти коронавірусу в Європі.

Разом з тим, експерти зазначають, що ця сума – лише невелика частина тієї, яка насправді потрібна будь-якому розробнику вакцин на фінішній. Вони наголошують на тому, що кожен етап роботи коштує дуже дорого.

Річ у тім, що перш ніж зробити вакцину доступною для усього населення, необхідно застосувати мільярди доз. Відтак, кожен етап вакцини коштує дорого. Кожен наступний крок – дорожчий за попередній.

Шлях вакцини від розробки до продажів:

Після розробки вакцини, її необхідно протестувати на тваринах; Після успішного тестування на тваринах, вакцину тестують на людях; Після успішного тестування на людях, необхідно запустити широкомасштабне тестування вакцини, аби перевірити її ефективність; Вакцину повинні схвалити регулятори; Лише у випадку успішного проходження усіх цих випробувань можна розпочати масове виробництво вакцини.

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Фонд CEPI, який фінансує дослідження, виробництва оцінює весь процес у два мільярди доларів – й це без урахування запуску масового виробництва.

Економічний аналітичний центр Bruegel зауважив, що "державні бюджети на ці заходи доведеться помножити в кілька разів".

До прикладу, дослідники з Оксфордського університету, які намагаються зробити вакцину проти коронавірусу з вірусу шимпанзе, вже перейшли до клінічних випробувань. Керівниця проєкту зізнається, що фінансування час від часу стає проблемою. На початку команда отримала 2,5 мільйона фунтів стерлінгів від національних фондів Великої Британії, що допомогло підготуватися до клінічних випробувань, але потім грошей знадобилося більше. Вона зауважила, що поки вона пише грантові заявки, проєкт просувається й далі.

Європа чудово справляється з базовою наукою. Але коли настає час рушити на всіх парах вперед, з'являється потреба в сотнях мільйонів доларів для переходу до клінічних досліджень. І в Європі не вдається зібрати такі долари чи євро,

– сказав директор консалтингової компанії Vital Transformation Дуейн Шультесс.

Окрім того, проблема полягає ще й в тому, що з вакцин, які доходять до клінічних випробувань, лише 20-40% виявляються успішними. Це означає, що мільярди доларів автоматично підуть на розробку препаратів, які є неефективними або небезпечними.

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Директор Wellcome Trust Джеремі Фаррар вважає, що аби виграти у цій ситуації, країнам необхідно інвестувати у кілька вакцин одночасно, адже невідомо, який саме проєкт виявиться успішним.

Відтак, Єврокомісія збирається провести конференцію, аби зібрати кошти на вакцину та засоби діагностики та терапії для всього світу. Вона планує зібрати 8 мільярдів на розробку вакцини та співпрацює з іншими фондами, такими як Wellcome Trust і CEPI. Втім, представники відомства відмовилася відповідати на питання Politico, чи збирається Єврокомісія теж фінансувати інші проєкти з розробки вакцини.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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