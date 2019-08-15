Їмо фрукти правильно: яких принципів дотримуватися

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Їмо фрукти правильно: яких принципів дотримуватися
Їмо фрукти правильно: яких принципів дотримуватися / unsplash.com

В Україні сезон фруктів. Здавалося б, що у їх споживанні може бути шкідливого, адже це – гарне джерело вітамінів та мінералів.

Лікар-терапевт Лада Ступакова зазначає: не можна їсти фрукти в необмежених кількостях.

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Фрукти — це цукри. А цукри в надлишку призводять до порушення вуглеводного обміну, надлишку жиру під шкірою і між органами (тригліцеридів).

Зайва вага, абдомінальний жир (той, що обіймає талію, як рятувальне коло) – це ризик інсульту, інфаркту та раку – головних причин смертності у світі.

Основні принципи вживання фруктів

1. Фрукти потрібно їсти тільки з клітковиною, цільні, або перемелені в смузі. Соки – це концентрат цукрів, які з великою швидкістю надходять вам в кров.

2. Віддавайте перевагу фруктам з низькими глікемічним індексом (здатність викликати пік глюкози в крові), це до 40, інсуліновим індексом (здатність стимулювати викид інсуліну), низький до 30.

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3. Кількість – 10 грамів фруктози в день. Це приблизно, одне яблуко, 3–4 сливи або абрикоса.

4. Не перекушуйте фруктами з великим інсуліновим індексом це шлях в інсулінорезистентність

Лікар радить придбати глюкометром і простежити рівень глюкози після вживання фруктів, відразу стане наочно видно, що відбувається з вашим організмом.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування
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