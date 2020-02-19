Ймовірність інсульту та інфаркту тепер можна спрогнозувати

Штучний інтелект допоможе оцінити швидкість кровотоку, це значно економить час лікарів і точно виявляє ризики важких серцево-судинних подій. Таке обстеження допоможе попередити інсульти й інфаркти вчасно, впевнені вчені.

Вчені вперше застосували штучний інтелект для оцінки знімків серцево-судинної МРТ (CMR). Результати могли точно передбачити ймовірність смерті, серцевого нападу або інсульту у пацієнтів. Робота дослідників опублікована на сайті Університетського коледжу Лондона.

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Алгоритм базується на оцінці швидкості кровотоку. Недостатність кровообігу – ознака багатьох захворювань серцево-судинної системи. Найбільш точні методи для оцінки швидкості кровотоку є інвазивними та несуть в собі певні ризики для здоров'я пацієнтів. Новий алгоритм штучного інтелекту визначає ризики завдяки неінвазивному МРТ.

Ефективність методу

Точність результатів підтвердило в дослідження за участі 1000 пацієнтів з різними серцево-судинними скаргами, які проходили лікування в декількох лікарнях.

Автоматизована оцінка штучного інтелекту швидко і точно визначала швидкість кровотоку і прогнозувала ризики для людини. Лікарі могли вивчити вже готові висновки алгоритму і скорегувати терапію.

Раніше лікарі аналізували швидкість кровообігу вручну і це займало дуже багато часу, яке вони могли б більш ефективно використовувати для спілкування з пацієнтами. Тепер цією роботою може зайнятися алгоритм, а точність прогнозів, як показали результати дослідження, є винятковою,

– прокоментував вчений Джеймс Мун.

У пацієнтів зі зниженою швидкістю кровообігу з високою ймовірністю розвивалися такі стани, як серцева недостатність, інсульт, інфаркт і летальний результат.

Недостатність кровообігу піддається ефективному лікуванню, тому вчені бачать великий потенціал застосування штучного інтелекту не лише в прогнозуванні ризиків, але і в ранній профілактиці серцево-судинних захворювань у людей різного віку.

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