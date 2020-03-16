24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ймовірно, епідемія набагато більша, – активіст сказав, чому влада вводить суворий карантин

-
Чому в Україні вводять суворий карантин? / Getty images

В Україні влада вживає надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу – закриваються розважальні заклади, вводяться суттєві обмеження на транспортні перевезення, закриваються кордони тощо. Чому Володимир Зеленський вимагає суворого карантину – читайте далі.

Влада вводить жорстікіші заходи карантину, бо ймовірно не відома справжня статистика поширення коронавірусу в Україні. Про це розповів громадський активіст Дмитро Шерембей в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі. 

До слова Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

"Тут така тактика – коли ти розумієш, що зіткнення неминуче треба дійти до того, щоб ніхто не помер в кінцевому результаті. Через це ми припускаємо, що епідемія набагато більша, ніж показує статистика", – сказав Шерембей. 

 
Дмитро Шерембей, громадський активіст
“Якщо ми візьмемо ресурси, які простежують дані про кількість інфікованих, то Україна така маленька крапка інфікованих, а довкола неї великі плями. Проблема не в тому, які заходи ми вводимо, ми їх вводимо лише через те, що ми не знаємо справжньої статистики. Тому що в нас не було широкомасштабної системи діагностування, в нас не було волонтерських програм мотивацій, щоб йти тестуватись, бо цього не було навіть де зробити”

За його словами, для того, щоб система охорони здоров'я була готова, треба було у вересні 2019 року дуже активно та наполегливо продовжувати медичну реформу та впроваджувати систему цифрового документообігу.

"Тобто робити систему готовою не лише до таких викликів. Але ми цей момент проґавили. Все у нас бабахнуло, і тепер ми робимо спробу у якийсь спосіб це все зібрати. Всі спроби, які зараз намагаються впровадити, вони звісно потрібні", – додав він.

Зазначимо, що 16 березня Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус.

Які обмеження хоче ввести Зеленський:

  • Заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Однак українці зможуть замовити доставку їжі з ресторанів на кафе. 
  • Заборонити залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
  • Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.
  • Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.
  • Громадяни, що отримують пенсію, менше ніж 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.
  • В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації.
  • Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.
  • Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку.
  • Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів церков мають поставитися до цього з розумінням.
  • Обмежити експорт харчів. 
  • Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.
Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
сьогодні
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук