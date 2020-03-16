Ймовірно, епідемія набагато більша, – активіст сказав, чому влада вводить суворий карантин
В Україні влада вживає надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу – закриваються розважальні заклади, вводяться суттєві обмеження на транспортні перевезення, закриваються кордони тощо. Чому Володимир Зеленський вимагає суворого карантину – читайте далі.
Влада вводить жорстікіші заходи карантину, бо ймовірно не відома справжня статистика поширення коронавірусу в Україні. Про це розповів громадський активіст Дмитро Шерембей в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.
До слова Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео
"Тут така тактика – коли ти розумієш, що зіткнення неминуче треба дійти до того, щоб ніхто не помер в кінцевому результаті. Через це ми припускаємо, що епідемія набагато більша, ніж показує статистика", – сказав Шерембей.
За його словами, для того, щоб система охорони здоров'я була готова, треба було у вересні 2019 року дуже активно та наполегливо продовжувати медичну реформу та впроваджувати систему цифрового документообігу.
"Тобто робити систему готовою не лише до таких викликів. Але ми цей момент проґавили. Все у нас бабахнуло, і тепер ми робимо спробу у якийсь спосіб це все зібрати. Всі спроби, які зараз намагаються впровадити, вони звісно потрібні", – додав він.
Зазначимо, що 16 березня Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус.
Які обмеження хоче ввести Зеленський:
- Заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Однак українці зможуть замовити доставку їжі з ресторанів на кафе.
- Заборонити залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
- Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.
- Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.
- Громадяни, що отримують пенсію, менше ніж 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.
- В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації.
- Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.
- Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку.
- Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів церков мають поставитися до цього з розумінням.
- Обмежити експорт харчів.
- Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.