Ймовірно, епідемія набагато більша, – активіст сказав, чому влада вводить суворий карантин

В Україні влада вживає надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу – закриваються розважальні заклади, вводяться суттєві обмеження на транспортні перевезення, закриваються кордони тощо. Чому Володимир Зеленський вимагає суворого карантину – читайте далі.

Влада вводить жорстікіші заходи карантину, бо ймовірно не відома справжня статистика поширення коронавірусу в Україні. Про це розповів громадський активіст Дмитро Шерембей в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

До слова Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

"Тут така тактика – коли ти розумієш, що зіткнення неминуче треба дійти до того, щоб ніхто не помер в кінцевому результаті. Через це ми припускаємо, що епідемія набагато більша, ніж показує статистика", – сказав Шерембей.

Дмитро Шерембей, громадський активіст “Якщо ми візьмемо ресурси, які простежують дані про кількість інфікованих, то Україна така маленька крапка інфікованих, а довкола неї великі плями. Проблема не в тому, які заходи ми вводимо, ми їх вводимо лише через те, що ми не знаємо справжньої статистики. Тому що в нас не було широкомасштабної системи діагностування, в нас не було волонтерських програм мотивацій, щоб йти тестуватись, бо цього не було навіть де зробити”

За його словами, для того, щоб система охорони здоров'я була готова, треба було у вересні 2019 року дуже активно та наполегливо продовжувати медичну реформу та впроваджувати систему цифрового документообігу.

"Тобто робити систему готовою не лише до таких викликів. Але ми цей момент проґавили. Все у нас бабахнуло, і тепер ми робимо спробу у якийсь спосіб це все зібрати. Всі спроби, які зараз намагаються впровадити, вони звісно потрібні", – додав він.

Зазначимо, що 16 березня Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус.

Які обмеження хоче ввести Зеленський: