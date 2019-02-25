YouTube не дасть заробляти противникам вакцинації

YouTube відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації. Це не дасть їм заробляти на брехні.

Представник компанії повідомив BuzzFeed, що такі відео суперечать рекламній політиці, бо містять "небезпечну та шкідливу рекламу".

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"У нас є суворі правила, які регулюють, на яких відео ми дозволяємо показувати рекламу, а відео, які просувають контент проти вакцинації, ці правила порушують. Ми активно застосовуємо ці правила: й коли знаходимо порушників, негайно на це реагуємо", –розповів представник YouTube.

Раніше видання BuzzFeed помітило, що платформа YouTube пропонувала переглянути антивакцинальні відео у відповідь на запити "чи безпечні вакцини" та "імунізація".

7 рекламодавців заявили, що не знали, що їхню рекламу показують на відео антивакцинальників. Фармакологічна компанія Nomad Health звернулися до платформи з проханням прибрати рекламу.

YouTube ввів нову інформаційну панель, яка з'являтиметься біля відео, що просувають відмову від вакцинації та буде посилатися на статтю Вікіпедії.

У всьому світі почали повертатися забуті хвороби через масову відмову від вакцинації. І Україна – не виняток, спочатку спалаху інфекції захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом. Щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

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