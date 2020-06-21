В Южноукраїнську понад 80% ліжок заповнені хворими на COVID-19
На Миколаївщині погіршується ситуація з інфікованими коронавірусною хворобою. Так, у місті Южноукраїнську кількість ліжок, виділених під таких хворих, закінчується.
Зараз заповнені понад 80% виділених під хворих з COVID-19 місць. Про це йдеться у звіті Миколаївської ОДА.
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Станом на 21 червня в Южноукраїнську велика завантаженість в лікарні, яка займається лікування хворих на COVID-19.
Якщо ситуація буде критичною, місць для лікування не буде, то хворих на коронавірус середньої тяжкості направлятимуть на лікування до Первомайська, а тяжкі хворі направлятимуться до Миколаєва в Центр лікування інфекційних хвороб,
– повідомила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська.
Яка ситуація з COVID-19 на Миколаївщині
- Регіон досить довго був "маленьким українським дивом", оскільки там не виявляли хворих на коронавірус людей.
- Проте станом на 21 червня в області зафіксували вже 366 інфікованих COVID-19. Це невеликий показник. З них, на щастя, одужали 265 людей. Втім, від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 7 осіб.