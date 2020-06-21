На Миколаївщині погіршується ситуація з інфікованими коронавірусною хворобою. Так, у місті Южноукраїнську кількість ліжок, виділених під таких хворих, закінчується.

Зараз заповнені понад 80% виділених під хворих з COVID-19 місць. Про це йдеться у звіті Миколаївської ОДА.

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Станом на 21 червня в Южноукраїнську велика завантаженість в лікарні, яка займається лікування хворих на COVID-19.

Якщо ситуація буде критичною, місць для лікування не буде, то хворих на коронавірус середньої тяжкості направлятимуть на лікування до Первомайська, а тяжкі хворі направлятимуться до Миколаєва в Центр лікування інфекційних хвороб,

– повідомила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська.

Зверніть увагу! Наразі Южноукраїнськ лідирує в Миколаївській області за кількістю виявлених випадків коронавірусу, їх там 84, на другому місці Миколаїв з 67 випадками.

Яка ситуація з COVID-19 на Миколаївщині