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З "Борисполя" госпіталізували жінку через підозру на коронавірус

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Жінку з підозрою на коронавірус виявили в Борисполі

В аеропорту Бориспіль в жінки виявили симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом Covid-19. Її відвезли до Київської інфекційної лікарні.

Про це hromadske повідомили в Олександрійській клінічній лікарні Києва, куди доправили жінку.

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Примітно, що прикордонники підтвердили, що у літаку з Арабських Еміратів дійсно була китаянка з ознаками захворювання, її та особу, з якою вона подорожувала, госпіталізують.

До прильоту цього рейсу в аеропорт "Бориспіль" прикордонники і представники підрозділів по лінії МОЗ були готові –мали інформацію, що на борту перебуває особа з ознаками захворювання,
– повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

ЗМІ також повідомили й про чоловіка на борту, у якого теж були подібні симптоми.

Втім, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу заявив, що підозру не підтвердили. 

 
Денис Шмигаль
Була така підозра. Вона була спричинена хвилюванням стюардеси, що це громадянин Китаю, стюардесі здалося, що в нього температура. Його оглянули лікарі, в нього нема температури, немає вірусу”.

За словами Шмигаля, хоч і реальних підозр не було, членів екіпажу та усіх пасажирів також перевірили на наявність симптомів. Їх опитали та зареєстрували, за ними будуть спостерігати.

Що відомо про підозру в "Борисполі"?

Зазначимо, що йдеться про громадянку Китаю, а не України.

Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. За словами Тетяни Гайнутдінової, завідувачки 1-им інфекційним відділенням лікарні, інформацію про жінку передали у МОЗ. 

Звідки прилетіла жінка – не повідомляють. 

Втім, за даними ТСН, жінка прибула з ОАЕ. Усіх пасажирів рейсу "Дубай – Київ", які летіли із пасажиркою, теж перевірили.

Літак відправили на санітарну стоянку оддалік від основної злітної смуги, на місці чергували дві швидких – від аеропорту та міська.

Що відомо про коронавірус в Україні? В країні зафіксовано лише один випадок захворювання на коронавірус Covid-19. Занедужав чернівчанин, який повернувся з подорожі Італією. Йому надають відповідне лікування. Не зважаючи на те, що випадок коронавірусу в Україні лише один, сьогодні, 11 березня уряд вирішив запровадити карантинні епідеміологічні заходи, які триватимуть три тижні. Зокрема, Київ оголосив про карантин до кінця березня. Відтак, в Україні заборонені масові розважальні, культурні, спортивні заходи. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здорове життя
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