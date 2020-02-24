З Канади до США поштою надіслали людський мозок: фото

Співробітники митної і прикордонної служби США виявили серед посилок міжнародної пошти людський мозок.

Прозорий скляний контейнер був підписаний так: "Старий навчальний зразок", повідомляє пресслужба відомства.

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Незвичну посилку виявили у місті Марисвілл, штат Мічиган. Її відправили з канадського Торонто до американського Кеноша, штат Вісконсин. Належних документів на вантаж не було.



Незвична знахідка американських митників

Як підкреслили у своєму зверненні митники: особи, які хочуть імпортувати такого роду вантажі на територію США, мають звертати увагу на рекомендації центру контролю та профілактики захворювань.

Поки що виявлений серед пошти мозок передали для подальших досліджень. Його долю визначатимуть після отримання висновку відповідних експертиз.