З ким кращий секс: з м'ясоїдами чи веганами, – дослідження

Британські дослідники провели опитування, щоб з'ясувати, хто кращий у сексі – м'ясоїди чи вегетаріанці.

Опитування базується на даних 500 вегетаріанців, 38% з них вегани й 500 м'ясоїдів.

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Егоїстичні коханці

Виявилось, що м'ясоїди – "егоїстичні коханці", адже більше турбуються про власне задоволення. До того, ж м'ясоїди займаються сексом не так часто, як вегетаріанці.

Згідно з результатами опитування, вегани та вегетаріанці займаються сексом три-чотири рази на тиждень, у той час як м'ясоїди (49% опитаних) займаються сексом у середньому один-два рази на тиждень.

Окрім того, задоволені своїм сексуальним життям 95% веганів, а от серед м'ясоїдів – всього 59%.

Раніше ми вже розповідали у кого важче похмілля: у веганів чи м'ясоїдів.

Головне про вегетаріанство

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа – виключення з раціону м'яса тварин.

Поширені й більш суворі види вегетаріанських дієт, зокрема веганство, його прихильники відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження у харчуванні та в побуті.

Саме здоровий рослинний раціон та повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань.

А учасники опитування зазначили, що відмова від м'яса позбавила їх відчуття дискомфорту в шлунку, здуття, а відтак бажання займатися сексом не зникає відразу після вечері.

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