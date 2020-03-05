З Китаю евакуюють ще двох українців, – Зеленський
Україна евакуює з Китаю ще двох українців. Евакуація відбуватиметься за посередництва "Австрійських авіаліній".
Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з евакуйованими у Нових Санжарах.
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На запитання, як багато ще українців чекають на евакуацію з Китаю, Зеленський відповів, що дуже скоро Україна поверне ще двох українців з епіцентру поширення коронавірусу.
Президент також прокоментував ситуацію з українкою Анастасією Зінченко, яка залишилася в Ухані через свою собаку.
"Ми не можемо впливати на законодавство Китаю і на їх рішення. Якщо Китай не випускає жодної тварини з території Китаю, то ми нічого не можемо зробити. Ми як держава можемо запропонувати їй все – більше, ніж будь-якій людині. Хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми заберемо навіть у посольство. Потім, коли Китай дозволить забрати тварин, собачку можна забрати. Будь ласка, ми допоможемо", – сказав Зеленський.
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Як проходила попередня евакуація українців
- Вранці 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Евакуйовували лише здорових людей, тих, хто мав ознаки застуди – не допустили на борт літака.
- За евакуацією українців спостерігала вся Україна, адже жодна область не хотіла прийняти евакуйованих на час обсервації. Відтак, відразу у кількох областях протестували люди, зокрема у Тернопільській та Львівській області. Коли ж уряд повідомив, що евакуйованих вирішили поселити у Нових Санжарах, на Полтавщині – там теж спалахнули протести.
- Особливих розмахів протистояння набуло в день приїзду евакуйованих. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
- 4 березня евакуйовані провели останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебував під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри і навіть презервативи.
- В самому приміщенні дотримувались усіх необхідних заходів інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.
- Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.
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