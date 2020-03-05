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З Китаю евакуюють ще двох українців, – Зеленський

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З Китаю евакуюють українців / theworldnews.net

Україна евакуює з Китаю ще двох українців. Евакуація відбуватиметься за посередництва "Австрійських авіаліній".

Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з евакуйованими у Нових Санжарах. 

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На запитання, як багато ще українців чекають на евакуацію з Китаю, Зеленський відповів, що дуже скоро Україна поверне ще двох українців з епіцентру поширення коронавірусу. 

 
Володимир Зеленський 
“Дві людини зараз підтвердили, що вони хочуть (евакуюватися – ред. Здоров'я 24). Ми дуже швидко, з "Австрійськими авіалініями" сконтактували, ми їх заберемо. Цих двох людей ми заберемо найближчим часом, але там є ще багато”.

Президент також прокоментував ситуацію з українкою Анастасією Зінченко, яка залишилася в Ухані через свою собаку.

"Ми не можемо впливати на законодавство Китаю і на їх рішення. Якщо Китай не випускає жодної тварини з території Китаю, то ми нічого не можемо зробити. Ми як держава можемо запропонувати їй все – більше, ніж будь-якій людині. Хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми заберемо навіть у посольство. Потім, коли Китай дозволить забрати тварин, собачку можна забрати. Будь ласка, ми допоможемо", – сказав Зеленський.

До теми: Українка, якій відмовили в евакуації з Уханя через собаку, скаржиться, що про неї забули

Як проходила попередня евакуація українців

  • Вранці 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Евакуйовували лише здорових людей, тих, хто мав ознаки застуди – не допустили на борт літака.  
  • За евакуацією українців спостерігала вся Україна, адже жодна область не хотіла прийняти евакуйованих на час обсервації. Відтак, відразу у кількох областях протестували люди, зокрема у Тернопільській та Львівській області. Коли ж уряд повідомив, що евакуйованих вирішили поселити у Нових Санжарах, на Полтавщині – там теж спалахнули протести.
  • Особливих розмахів протистояння набуло в день приїзду евакуйованих. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • 4 березня евакуйовані провели останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебував під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри і навіть презервативи.
  • В самому приміщенні дотримувались усіх необхідних заходів інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.
  • Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Китай Новини Здоров'я Нові Санжари
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