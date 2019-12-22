З клітин крові вдалося виростити печінку

Органоїд печінки виростили за 90 днів. У перспективі така технологія допоможе швидко створювати органи з клітин пацієнта, і вони не будуть відторгатися організмом, на відміну від донорських.

Вчені з Університету Сан-Паулу (Бразилія) створили функціональну тканину печінки з клітин крові людини, процес тривав всього 90 днів. Вирощені органели являють собою міні-орган, який виконує всі життєво важливі функції здорової печінки людини, пише EurekAlert.

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Отримані в умовах лабораторії органели печінки виробляють життєво важливі білки, зберігають вітаміни, виділяють жовч і виконують інші важливі функції, пояснили вчені.



Такий метод ймовірно використовуватимуть для трансплантації органів/Фото: Unsplash

Весь процес вирощування органу від збору клітин крові до виробництва функціональної тканини зайняв близько трьох місяців. Його умовно можна розділити на три етапи.

Спочатку клітини крові перепрограмують в індуковані стовбурові клітини, після чого вони диференціюються в клітини печінки.

Другий етап полягав в 3D-друку вже згрупованих клітин, так званих сфероїдів. Саме завдяки використанню сфероїдів замість друку окремих клітин отримана тканина зберегла свої функціональні властивості протягом тривалого часу.

Фінальний етап – дозрівання клітин в спеціальному середовищі впродовж 18 днів.



Вчені планують продовжити дослідження/Фото:Unsplash

Найважливіша перевага такого підходу – нульова ймовірність відторгнення печінки, оскільки в основі нового органу клітини крові пацієнта,

– підкреслили автори.

Вирощування печінки для людини буде проходити за такими ж етапами. В майбутньому такий спосіб може стати альтернативою трансплантації органу. Однак до цього моменту вчені мають здійснити ще багато етапів досліджень.