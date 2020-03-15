З космосу помітили масові поховання померлих від коронавірусу в Ірані

Оприлюднили супутникові фото, на яких можна розрізнити свіжі масові поховання в Ірані. Загиблі хворіла на коронавірус.

Судячи по знімках, кладовище Бехешті-Масума в місті Кум стрімко розширюється, оскільки в країні зростає кількість померлих від коронавірусу. Ділянки білого кольору на фото – ті самі свіжі могили, пише The Washington Post.

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Біла речовина може бути вапном, яку часто використовують для масових поховань. Запаси складені поруч з ще не заповненими могилами.



Масові поховання в Ірані / washingtonpost

Експерти повідомили, що нові траншеї довжиною в приблизно 100-метрів вириті "із запасом", з урахуванням зростаючої кількості смертей від COVID-19. Пізніше перська служба BBC надала докази, описавши, як на згаданому цвинтарі працюють люди в захисних костюмах.

"Це ділянка для жертв коронавірусу. На сьогодні поховано понад 250 померлих, – повідомив невідомий робітник. – Всі ці свіжі могили заповнилися за останні кілька днів".

Місто Кум ​​є епіцентром коронавірусу в Ірані. Зараз країна є третьою у світі за кількістю інфікованих – понад 10000 інфікованих. У світі іранський режим піддали широкій критиці за відмову закрити Кум, який відвідує велика кількість паломників шиїтів.

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