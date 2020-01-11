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З кожним поколінням температура тіла людей знижується: дослідження

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Температура тіла здорових людей знижується / youworkforthem.com

Дослідники з Гарварду повідомляють, що нормальна температура тіла людини знижується на 0,03°C за десятиліття. Це вчені пояснюють зміною швидкості обміну речовин.

Американські вчені Медичної школи Гарвардського університету розмістили своє дослідження у журналі eLife Sciences.

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Відомо, що середню "здорову" температуру тіла в 37 °C (від 36,2 до 37,5 °C) ще в 1851 році описав німецький медик Карл Вундерліх. Але інформація останніх років вказує на нижчі показники. Вчені пояснюють це змінами у фізіології та навколишнього середовища, які пов'язані з промисловою революцією.

Температура тіла здорових людей знижується
Температура тіла здорових людей знижується / Unsplash

Автори дослідження проаналізували температури тіла трьох груп людей, жителів США, з різних історичних епох ­– медичні записи ветеранів Громадянської війни (1862-1930 роки), дані першого Національного дослідження здоров'я і харчування (1971-1975 роки) і картотеку медичного центру Стенфордського університету (2007-2017 роки).

Вчені дослідили понад 677 тисяч замірів температури і розрахунки показали, що нормальна температура тіла знижувалася на 0,03 °C за десятиліття.

Американські дослідники вважають, що таке явище відбувається із загальним зниженням активності метаболізму – розвиток гігієни та медицини, доступність харчування і побутового комфорту привели до ослаблення хронічних запальних процесів. Також на цей процес вплинуло поширення систем опалення в будинках.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я дослідження
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