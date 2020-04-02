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З наступного тижня українські тест-системи на коронавірус будуть у лабораторіях, – МОЗ

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МОЗ обіцяє, що гроші на українські ПЛР-тести будуть / edition.cnn.com

Через проблеми з фінансуванням в українського Інституту молекулярної біології виникли проблеми з серійним виробництвом ПЛР-тестів на коронавірус, які той готовий виготовляти. Втім у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що цю ситуацію владнають уже наступного тижня.

Наразі МОЗ співпрацює як з Інститутом молекулярної біології, так і з іншими виробниками тестів, розповів заступник міністра Віктор Ляшко на своєму брифінгу.

Важливо Дешеві ПЛР-тести на COVID-19 готові виготовляти в Україні, але – на це нема грошей

Я думаю, що уже з наступного тижня у нас буде серійн виробництво, будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій. Ми спокійно забезпечимо лабораторними дослідженнями усіх, хто цього потребує,
– запевнив заступник глави МОЗ.

За його словами, нині вже працюють мобільні бригади, а також з приватними лабораторіями опрацьовано надання їхніх пунктів забору біологічного матеріалу.

"Усі, хто будуть потребувати направлення на лабораторне дослідження коронавірусної хвороби, зможуть спокійно здати біологічний матеріал на дослідження, не відвідуючи заклад охорони здоров'я. Паралельно ці люди зможуть перебувати на самоізоляції", – підкреслив Віктор Ляшко.

Чому в Україні виникли проблеми з ПЛР-тестами?Інститут молекулярної біології НАН України розробив власні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу. Вони дешевші за закордонні, а виготовляти їх можуть по 10-20 тисяч на тиждень.

Один тест українського виробництва коштує приблизно 250 гривень. У цей час закордонні – від 400 гривень. Втім поки Інституту молекулярної біології навіть не дали грошей на реагенти, щоб почати виготовляти тести.

Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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