З отруєнням після весілля до лікарні потрапили 88 людей на Буковині

У Чернівецькій області 88 людей потрапили до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння після весілля. Серед них 22 дітей.

Про масове отруєння на Буковині повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Усі люди, що потрапили до лікарні, 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" смт Путила.

Водночас у лікарні залишається 16 людей, які 29 вересня отруїлися на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ – теж на Буковині. Серед отруєних – 4 дітей.

Які симптоми у харчового отруєння?

Висока температура;

зниження або відсутність апетиту;

загальна слабкість;

діарея;

біль у животі;

здуття живота;

нудота і блювота;

холодний липкий піт;

низький тиск;

прискорене серцебиття.

Перша допомога при харчовому отруєнні:

негайно промити шлунок чистою водою. Випити багато рідини та викликати блювоту; прийняти сорбенти; якщо немає блювоти і діареї, треба прийняти проносні препарати, щоб токсини не всмоктувались в організм; відновити водно-сольовий баланс та не їсти кислого, гострого, смаженого, жирного; якщо після цього не полегшало, то викликайте "швидку".

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