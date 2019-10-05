З отруєнням після весілля до лікарні потрапили 88 людей на Буковині
У Чернівецькій області 88 людей потрапили до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння після весілля. Серед них 22 дітей.
Про масове отруєння на Буковині повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Усі люди, що потрапили до лікарні, 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" смт Путила.
Водночас у лікарні залишається 16 людей, які 29 вересня отруїлися на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ – теж на Буковині. Серед отруєних – 4 дітей.
Які симптоми у харчового отруєння?
- Висока температура;
- зниження або відсутність апетиту;
- загальна слабкість;
- діарея;
- біль у животі;
- здуття живота;
- нудота і блювота;
- холодний липкий піт;
- низький тиск;
- прискорене серцебиття.
Перша допомога при харчовому отруєнні:
- негайно промити шлунок чистою водою. Випити багато рідини та викликати блювоту;
- прийняти сорбенти;
- якщо немає блювоти і діареї, треба прийняти проносні препарати, щоб токсини не всмоктувались в організм;
- відновити водно-сольовий баланс та не їсти кислого, гострого, смаженого, жирного;
- якщо після цього не полегшало, то викликайте "швидку".
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Джерело: 24 канал
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