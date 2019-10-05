З отруєнням після весілля до лікарні потрапили 88 людей на Буковині

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Масове отруєння у Чернівецькій області
Масове отруєння у Чернівецькій області / 5.ua ілюстративне фото

У Чернівецькій області 88 людей потрапили до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння після весілля. Серед них 22 дітей.

Про масове отруєння на Буковині повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Усі люди, що потрапили до лікарні, 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" смт Путила.

Водночас у лікарні залишається 16 людей, які 29 вересня отруїлися на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ – теж на Буковині. Серед отруєних – 4 дітей.

Які симптоми у харчового отруєння?

  • Висока температура;
  • зниження або відсутність апетиту;
  • загальна слабкість;
  • діарея;
  • біль у животі;
  • здуття живота;
  • нудота і блювота;
  • холодний липкий піт;
  • низький тиск;
  • прискорене серцебиття.

Перша допомога при харчовому отруєнні:

  1. негайно промити шлунок чистою водою. Випити багато рідини та викликати блювоту;
  2. прийняти сорбенти;
  3. якщо немає блювоти і діареї, треба прийняти проносні препарати, щоб токсини не всмоктувались в організм;
  4. відновити водно-сольовий баланс та не їсти кислого, гострого, смаженого, жирного;
  5. якщо після цього не полегшало, то викликайте "швидку".

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Отруєння Новини Здоров'я Новини Чернівців Здорове харчування Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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