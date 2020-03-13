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З підозрою на коронавірус у Львові госпіталізували українця, що повернувся з Італії

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У Львові госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус / Kalush.news.city (ілюстративне фото)

Жителя Львівщини, що повернувся з Італії, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Зараз чоловік перебуває на обстеженні у Львові.

12 березня чоловік з ознаками гострої респіраторної інфекції звернувся до сімейного лікаря, повідомила пресслужба Кам’янко-Бузької міськради.

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Хворого госпіталізували спецтранспортом до Львова – для обстеження та встановлення діагнозу.

У Кам’янко-Бузькій міськраді ухвалили рішення тимчасово зупинити роботу ринків у місті Кам’янка-Бузька, Добротвір та Новий Яричів. Також жителям району рекомендували уникати скупчення людей та зберігати спокій.

Що відомо про коронавірус в Україні

  • В Україні вже зареєстровано три офіційні випадки захворювання на Covid-19.
  • Першим коронавірус діагностували у 39-річного чернівчанина, що повернувся з подорожі Італією.
  • 12 березня Covid-19 підтвердили у 71-річної жінки з Радомишля Житомирської області, що повернулась з Польщі. Стан жінки оцінюють, як важкий. Її під'єднали до апарата штучної вентиляції легень.
  • Також на коронавірус захворів 64-річний житель Чернівецької області, дружина якого працює в Італії.
  • Усі хворі на коронавірус в Україні перебувають в інфекційних лікарнях.

міфи про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини Львова Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Здорове життя
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