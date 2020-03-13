З підозрою на коронавірус у Львові госпіталізували українця, що повернувся з Італії
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Жителя Львівщини, що повернувся з Італії, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Зараз чоловік перебуває на обстеженні у Львові.
12 березня чоловік з ознаками гострої респіраторної інфекції звернувся до сімейного лікаря, повідомила пресслужба Кам’янко-Бузької міськради.
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Хворого госпіталізували спецтранспортом до Львова – для обстеження та встановлення діагнозу.
У Кам’янко-Бузькій міськраді ухвалили рішення тимчасово зупинити роботу ринків у місті Кам’янка-Бузька, Добротвір та Новий Яричів. Також жителям району рекомендували уникати скупчення людей та зберігати спокій.
Що відомо про коронавірус в Україні
- В Україні вже зареєстровано три офіційні випадки захворювання на Covid-19.
- Першим коронавірус діагностували у 39-річного чернівчанина, що повернувся з подорожі Італією.
- 12 березня Covid-19 підтвердили у 71-річної жінки з Радомишля Житомирської області, що повернулась з Польщі. Стан жінки оцінюють, як важкий. Її під'єднали до апарата штучної вентиляції легень.
- Також на коронавірус захворів 64-річний житель Чернівецької області, дружина якого працює в Італії.
- Усі хворі на коронавірус в Україні перебувають в інфекційних лікарнях.
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