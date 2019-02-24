З початку 2019 в Україні не провели жодної трансплантації: чому новий закон не працює

З січня 2019 року набув чинності новий закон про трансплантацію. Відтоді медики не провели жодної операції. Бо закон працює лише на папері. Багато питань лишаються неврегульованими і лікарі просто бояться оперувати. Аби вижити, пацієнти їдуть за кордон: для багатьох відлік іде на години.

Чому з січня 2019 – жодної пересадки органів?

Пересадку органів в Україні робили і раніше. Але з 2019 року набув чинності новий закон про трансплантацію. Він мав покращити ситуацію, зокрема, дозволивши посмертне донорство. Натомість, взагалі зупинив операції, бо нове законодавство не запрацювало, а старе припинило дію.

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МОЗ звинувачують, адже там обіцяли: встигнуть підготувати усе необхідне, аби закон запрацював. Проте навіть єдиного реєстру пацієнтів та потенційних донорів досі не створили.

Якщо зараз лікар зробить трансплантацію, він автоматично порушить деякі норми. На нього заводиться кримінальна справа. Всі чекають зараз, що парламент має виправити помилку МОЗ... Зірвані всі терміни, з 30 нормативно-правових актів написаний лише один!

– пояснив голова громадської організації За трансплантацію Юрій Андрєєв.

Що передбачає новий закон про трансплантацію?



• Закон передбачає створення Єдиної інформсистеми трансплантації, що включатиме окремі реєстри донорів, реципієнтів, анатомічних матеріалів. Закон " Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини " був прийнятий 17 травня 2018 року. Він має на меті створити діючу систему трансплантації, яка б допомогла зазначеній галузі повноцінно працювати та не змушувала б українців їхати для цього за кордон.• Закон передбачає створення Єдиної інформсистеми трансплантації, що включатиме окремі реєстри донорів, реципієнтів, анатомічних матеріалів. • Для реалізації законодавчих процедур вводиться поняття трансплант-координаторів, якими будуть працівники відповідних медичних закладів. • За загальним правилом для трансплантації буде потрібна згода реципієнта.Однак, у разі невідкладного стану прямої та невідворотної загрози життю – трансплантація можлива без згоди. • Живим донором може бути повнолітня дієздатна особа, що надала письмову згоду. Щодо померлих осіб – кожна повнолітня дієздатна людина в будь-який час може подати письмову згоду або незгоду на донорство після її незворотної смертіКрім того, кожен тепер може призначити повноважного представника, який після його смерті надасть відповідну згоду.



Прийняття нового закону не означає автоматичного початку масових трансплантацій з початку січня. Закон не вирішить проблем, пов’язаних з відсутністю необхідного обладнання, кваліфікованих кадрів, вчасного транспортування органів та реципієнтів. За інформацією МОЗ лікарні з необхідним рівнем техніки та кваліфікації є лише в шести містах України – Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

Що кажуть у МОЗ?

Тепер у МОЗ виправдовуються. У Києві навіть організували конференцію, аби скоординувати зусилля усіх сторін. Адже заручниками обставин стали тисячі українців, які чекають на трансплантацію. Більшість операцій досі проводять за кордоном. На таке лікування за 10 років держава витратила 2 мільярди гривень.

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Профільний заступник міністра Роман Ілик запевнив: лікарям боятися нічого, закон дозволяє родинну трансплантацію, заблоковане лише посмертне донорство.

Вона може здійснюватись за рішенням консиліуму лікарів, необхідна уся нормативно-правова база, затверджена Кабінетом міністрів України... Неможливо за такий короткий термін, який визначено законом, реалізувати його норми,

– заявив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.

У МОЗ заспокоюють: роблять усе, аби українці дочекалися донорських органів. Вже зареєстрували професію – трансплант-координатор – і завершують формування єдиної системи трансплантації. Та пацієнти не можуть чекати і вимагають внести зміни до нового закону, аби лікарі вільно оперували і не сумнівалися у правильності своїх дій.

Наслідки призупинення трансплантацій: "ОХМАДИТ" переповнений

13-річний В'ячеслав із Чернівців вже рік живе у київському "ОХМАТДИТІ". У хлопця ниркова недостатність. Аби повноцінно жити, йому потрібна донорська нирка. А доки чекає операції, тричі на тиждень проходить процедуру діалізу. Для В'ячеслава ця болісна процедура вже мала залишитись у минулому, однак не склалося. "У нас є донор, але ми лише встигли дати на сумісність, далі ми вже нічого не встигли", – розповіла мати хворого Олена Стоян.

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Через припинення родинних операцій з трансплантації відділення інтенсивної терапії "ОХМАТДИТУ" переповнене. Чому не оперують, лікарі пояснюють так.

Немає реєстру, в якому має бути прописаний і донор, і реципієнт,

– сказала завідувачка відділення інтенсивної терапії лікарні "ОХМАТДИТ" Марія Пономарьова.

Відео: чому закон про трансплантацію досі не діє