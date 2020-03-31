З початку 2020 року Україна закупила 385 апаратів ШВЛ: які регіони їх отримали
Від початку року, держава закупила через систему державних закупівель Prozorro 385 апаратів штучної вентиляції легенів вартістю понад 286 мільйонів гривень.
Аналітики проєкту з контролю публічних закупівель Dozorro підрахували, як розподілили апарати ШВЛ по регіонах, повідомляє керівниця відділу комунікацій і маркетингу в Prozorro Олена Шкарпова.
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Найбільше апаратів ШВЛ придбали у Дніпропетровській (79), Київській (71), Херсонській (33) та Львівській (31) областях. Натомість лише по одному апарату закупили у Рівненській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.
Як розподілили нові апарати ШВЛ по Україні / Dozorro
До слова, апарати ШВЛ бувають різними, через що можуть відрізнятися в ціні – вартість може коливатися від 25 тисяч гривень до 1 мільйона.
Найдешевшими є ті, якими обладнують машини швидкої допомоги. Натомість стаціонарні апарати з інтелектуальним керуванням коштують найдорожче.
Аналітики зазначили, що апарати ШВЛ закуповуються не лише державним коштом, а й за приватні гроші громадянами, які передають устаткування до лікарень.
За даними МОЗ, у 240 лікарнях, які визначені для прийому пацієнтів з COVID-19, є 1882 апарати штучної вентиляції легенів. Натомість всього в Україні близько 4000 таких апаратів.
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