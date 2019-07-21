З початку року більше сотні дітей захворіли на небезпечну хворобу

534 Читать новость на русском
Менінгококова інфекція
Менінгококова інфекція / Вікіпедія

З початку 2019 року в Україні зафіксовано 162 випадки захворювання на менінгококову інфекцію. З них небезпечну хворобу діагностували у 132 дітей.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, абсолютним лідером за кількістю хворих на менінгококову інфекцію є Закарпатська область. На неї припадає 40 випадків захворювання проти 1 – на Миколаївщині чи 12 – на Волині, передає УНН

Читайте також: Віруси Коксакі: діагностика, симптоми та лікування

До речі, у 2018-ому "рекорд" теж був за Закарпаттям – 42 пацієнти із менінгококовою інфекцією за підсумками року.

Загалом, у 2018 році в Україні було зафіксовано 269 випадків менінгококової інфекції, з яких 222 – серед дітей.

Менінгококова інфекція: що це таке

Менінгококова інфекція – гостре інфекційне антропонозне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis).

Характеризується хвороба поліморфізмом клінічних симптомів:

– носійство;
– назофарингіт;
– генералізовані форми (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт і менінгококцемія).


Менінгококова інфекція: в Україні кількість летальних випадків сягає від 11 до 17%

Страшно, що передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Зауважимо, що менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.

Читайте також: Наречена померла за кілька годин після свого весілля у Новій Зеландії

Часто переносниками хвороби є абсолютно здорові люди, у яких не спостерігається жодних симптомів. Але разом з тим вони є небезпечними для інших! Якщо у вашій родині хтось захворів, ризик зараження зростає у 400 – 800 разів!

Більше про симптоми, діагностику, вакцинацію проти хвороби – читайте у матеріалі Здоров'я 24. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
22 липня
43391
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Лікування Міністерство охорони здоров’я Інфекція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7279
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7821
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 15877
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2881
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4248
Новини
Більше новин
Залиште відгук