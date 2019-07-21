З початку року більше сотні дітей захворіли на небезпечну хворобу

З початку 2019 року в Україні зафіксовано 162 випадки захворювання на менінгококову інфекцію. З них небезпечну хворобу діагностували у 132 дітей.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, абсолютним лідером за кількістю хворих на менінгококову інфекцію є Закарпатська область. На неї припадає 40 випадків захворювання проти 1 – на Миколаївщині чи 12 – на Волині, передає УНН.

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До речі, у 2018-ому "рекорд" теж був за Закарпаттям – 42 пацієнти із менінгококовою інфекцією за підсумками року.

Загалом, у 2018 році в Україні було зафіксовано 269 випадків менінгококової інфекції, з яких 222 – серед дітей.

Менінгококова інфекція: що це таке

Менінгококова інфекція – гостре інфекційне антропонозне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis).

Характеризується хвороба поліморфізмом клінічних симптомів:

– носійство;

– назофарингіт;

– генералізовані форми (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт і менінгококцемія).



Менінгококова інфекція: в Україні кількість летальних випадків сягає від 11 до 17%

Страшно, що передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Зауважимо, що менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.

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Часто переносниками хвороби є абсолютно здорові люди, у яких не спостерігається жодних симптомів. Але разом з тим вони є небезпечними для інших! Якщо у вашій родині хтось захворів, ризик зараження зростає у 400 – 800 разів!

Більше про симптоми, діагностику, вакцинацію проти хвороби – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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