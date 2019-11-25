З появою Uber у містах зростає рівень пияцтва

Дослідники з США помітили взаємозв'язок між зловживанням алкоголю та сервісом таксі Uber.

Фахівці проаналізували дані споживання алкоголю та провели паралель з розвитком корпорації Uber по містах США. Вони виявили, що після того, як сервіс запускався в конкретному місті, там зростав рівень зловживання алкогольними напоями, повідомляє The Economist.

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Середня добова кількість випитих напоїв збільшувалася на 3,1%. Окрім того, збільшувалось навіть число днів у місяці, коли середньостатистичний дозволяв собі зайвий раз випити – на 2,8%.



Графік пияцтва у містах, де з'явився Uber

За одне застілля містяни почали випивати на 4,9% більше, а кількість випадків важкого сп'яніння збільшилася на 9%. Особливо помітним став цей зв'язок у тих районах, де гірше сполучення громадського транспорту – важкі випадки алкогольного сп'яніння збільшились там на 17,5-21,8%.

Ймовірно, що до появи таких сервісів люди краще контролювали вживання алкогольних напоїв, адже розуміли, що їм ще треба добратися додому.

Проте задля справедливості варто додати, що Uber має й переваги, адже робить міста безпечнішими. Попередні дослідження показують, що з появою цього сервісу рівень аварій за участю нетверезих водіїв у США значно знизився.

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