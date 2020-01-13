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З щурами і без важливих ліків: з'явилися шокуючі фото життя засуджених у львівському СІЗО

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Шокуючі фото життя засуджених у львівському СІЗО / Колаж Здоров'я 24

Представники Офісу Омбудсмана України провели перевірку лікарні № 19 філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" у Львівській області, яка знаходиться на території львівського СІЗО. У результаті – стало відомо про шокуючі антисанітарійні умови життя засуджених.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України на офіційній сторінці у фейсбуці. Так, приміщення лікарні практично не опалюється, а температура повітря є близько 11 – 15 °C.

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Крім цього, у публікації зазначається, що хворі сплять на "старих металевих ліжках, старих, тонких, подертих матрацах та подушках, на яких постільна білизна зношена, а у деяких хворих взагалі відсутня".

"Камери-палати старі занедбані, на стінах пліснява, потребують проведення ремонту з заміною санітарно-технічного обладнання та електромережі", – наголошує пресслужба.

Фото з перевірки лікарні у львівському СІЗО / Пресслужба Офісу Омбудсмана України

Також моніторами встановлено, що у лікарні відсутні препарати для проведення загальної анестезії, відсутні голки за допомогою, яких проводиться епідуральна анестезія, що робить неможливим проведення оперативного лікування; відсутні препарати для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту; відсутні наркотичні знеболювальні засоби, що "були вкрай необхідними для п’яти засуджених, хворих на онкологічні захворювання, які страждали від больового синдрому в 2019 році".

Хворим на онкологічні захворювання взагалі не проводяться комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, що ускладнює діагностику та динамічне спостереження за хворими... В закладі не проводяться належним чином дератизаційні заходи, про що свідчить зграя щурів на території,
– пише Офіс Омбудсмана України.


Фото з перевірки лікарні у львівському СІЗО / Пресслужба Офісу Омбудсмана України

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини України Лікарня Скандал
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