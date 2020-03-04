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З України хотіли вивезти контрабанду медичних масок

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Прикордонники зупинили контрабанду медичних масок / Unsplash

На Закарпатті прикордонники затримали партію контрабандних медичних масок, які намагались вивезти до Румунії.

Випадок стався поблизу Мукачева, повідомила пресслужба прикордонників.

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"Прикордонний наряд за кілька десятків метрів від кордону виявив п'ять поліетиленових пакунків з одноразовими медичними масками. Правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3 650 штук таких виробів", – заявили у службі.

Після поширення нового коронавірусу у багатьох країнах є дефіцит медичних масок, які дехто вважає ефективним засобом захисту.


Контрабанда масок/Фото: ДПС

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Що треба знати про поширення коронавірусу Covid-2019

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус півсотні людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 79 людей, а кількість випадків зараження наближається до 3 тисяч людей.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Новини Закарпаття Держприкордонслужба Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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