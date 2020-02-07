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З українцями на борту: кількість хворих коронавірусом на круїзному борту в Японії зросла

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Кількість хворих коронавірусом на круїзному борту в Японії зросла / Unsplash

Кількість людей, у яких зафіксували новий вид коронавірусу, на круїзному лайнері Diamond Princess біля берегів Японія зроста втричі.

Як повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" з посиланням на заяву МОЗ Японії, коронавірус діагностували у 61 пасажира.

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Всі заражені будуть доставлені в медичні установи Токіо. На борту перебувають щонайменше 25 українців. 

Раніше повідомлялося про 20 хворих. 7 лютого захворювання зафіксували у ще 41 людини. Українців серед інфікованих немає. Серед осіб, які підхопили коронавірус, – вісім американців, по п'ять туристів з Австралії і Канади, а також аргентинець і британець.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері Diamond Princess

Круїзний лайнер Diamond Princess в стані карантину через ймовірність поширення китайського коронавірусу. 

Загалом на борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а інші люди є членами екіпажу. Наразі японські медики вживають заходи з метою проведення діагностики всіх, хто знаходиться на судні. Також влада Японії організувала службу психологічної підтримки і життєзабезпечення судна і людей на борту. 

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Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Коронавірус: кількість хворих

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 1 540 людей. В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку зараження.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Китай Здоров'я Медицина Коронавірус 2020 Японія Новини Здоров'я
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