З якого віку люди перестають слухати нову музику: дослідження
Лише 25% з опитаних британців старших 30 років продовжують відкривати для себе нових виконавців, а 60% слухають улюблені пісні на повторі.
Опитування Deezer показало, що після тридцяти люди перестають шукати і слухати нову музику.
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24 роки – вік, коли люди найбільше відкриті до нової музики. 75% 24-річних респондентів слухають більше десяти незнайомих композицій в тиждень, 64% дізнаються як мінімум п'ять артистів на місяць.
Чому з віком більшість слухачів закриваються від нової музики? 19% стверджують, що губляться серед різноманіття жанрів (автори опитування назвали цей стан "музичним ступором"), 16% зайняті роботою, 11% – дітьми.
В 33 роки більшість людей перестають слухати музику
Близько половини опитаних хотіли б слухати більше невідомих треків, 47% втратили інтерес до нового в музиці.
У 2015 році аналогічне опитування Spotify в США показав, що музичні смаки повністю формуються до 30 років. У 33 роки більшість перестає слухати нову музику.
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