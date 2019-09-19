З якого віку можна виявити схильність до цукрового діабету та запобігти йому – вчені

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Ознаки діабету можна виявити у ранньому дитинстві
Ознаки діабету можна виявити у ранньому дитинстві / vidomosti-ua.com

В крові є індикатори цукрового діабету другого типу. Відкриття британських вчених допоможе визначити пацієнтів групи ризику за десятиліття до прояву симптомів.

В ході дослідження було проаналізовано дані 4000 учасників, дослідники оцінювали генетичні й метаболічні здібності та виявили, що ознаки цукрового діабету другого типу спостерігаються вже у віці восьми років.

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Вчені зосереджувались на вивчені генетичних факторів ризику цукрового діабету, а потім зіставили дані з показниками метаболізму (аналізували кров) на початку життя.

Сукупно вчені вивчили 162 генетичних варіантів, а також понад 200 метаболічних факторів і учасників протягом життя: у віці 8, 16, 18 і 25 років.

Найбільш ранній маркер ризику діабету – рівень "хорошого" холестерину – ліпопротеїдів високої щільності.

У тих людей, що мають схильність до цукрового діабету, "хороший" холестерин знижений вже у вісім років.


Дослідження допоможе забезпечити якісну профілактику захворювання

Як наслідок, до 18 років у добровольців з такими змінами були виявлені вищі рівні "поганого" холестерину – ліпопротеїдів низької щільності, а також ряд інших аномальних метаболічних показників.

"Якщо ми хочемо побороти діабет, ми повинні розуміти природу його виникнення в організмі", – зазначає автор дослідження Джошуа Белл.

Адже якщо знати перші ознаки діабету, можна забезпечити якісну профілактику та запобігати хворобі та її тяжким наслідкам.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діабет Медицина Лікування
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