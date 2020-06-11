За останню добу в Індії підтвердили 12 375 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Ці дані опубліковані на Worldometers.info. Ще два дні тому кількість нових хворих збільшилася на 8 тисяч осіб, за минулу добу – на 12 тисяч.

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Всього з початку пандемії COVID-19 в Індії було підтверджено 287 679 випадків інфікування, 8 115 людей померли, 141 119 – одужали.

Додамо, що станом на 11 червня нараховано 138 тисяч активних випадків. Приріст захворюваності пов’язують із рішенням уряд відкрити ресторани, торгові центри та культові споруди після двох місяців карантину.

Так, в антирейтингу країн щодо кількості заражених Індія займає шосте місце після США, Бразилії, Росії, Британії та Іспанії.

За останню добу в Індії зафіксовано 388 летальних випадків, спричинених ускладненнями, які викликала коронавірусна інфекція.