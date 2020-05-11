За добу в Україні виявили 416 випадків коронавірусу: деталі
В Україні станом на 11 травня зафіксували вже 15 648 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За добу, на жаль, померли 17 людей.
Такі дані оприлюднив пресцентр РНБО.
Новина доповнюється...
Коментарі
Читайте також
10 травня , 21:58 COVID-19 має майже 200 мутацій та почався ще у жовтні: вражаючі результати дослідження
10 травня , 22:01 Коронавірус в Італії 10 травня 2020 року: кількість нових хворих впала до рівня початку березня
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі