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За добу в Україні виявили 416 випадків коронавірусу: деталі

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Нові випадки коронавірусу в Україні
Нові випадки коронавірусу в Україні

В Україні станом на 11 травня зафіксували вже 15 648 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За добу, на жаль, померли 17 людей.

Такі дані оприлюднив пресцентр РНБО.

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Автор: Емал Набі
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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