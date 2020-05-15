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За останній місяць в Китаї не зареєстрували жодної смерті через COVID-19

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За останній місяць в Китаї не зареєстрували жодної смерті через коронавірус
За останній місяць в Китаї не зареєстрували жодної смерті через коронавірус / Ілюстративне фото

Станом на 15 травня, влада Китаю повідомила про 91 активний випадок COVID-19. Окрім того, впродовж останнього місяця в країні не зареєстрували жодного летального випадку через коронавірус.

Востаннє про летальні випадки через коронавірус влада Китаю повідомляла 14 квітня, пише AP, посилаючись на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю.

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Впродовж останньої доби в КНР зареєстрували лише 4 нових випадки зараження коронавірусом. 

Загалом нині на території Китаю від коронавірусу лікується 91 людина. Ще 623 людини перебувають на самоізоляції через підозру на наявність коронавірусної інфекції.

Зазначимо, що за весь час в Китаї зареєстрували 82 933 випадки зараження коронавірусом. 78 209 повністю одужали, але 4 633 людини померли від ускладнень. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Китай Здоров'я Лікування
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