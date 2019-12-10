За 2019 рік у Конго від кору померло вдвічі більше людей, ніж від Еболи

Епідемія кору у Демократичній Республіці Конго з початку року вбила двічі більше людей, ніж спалах Еболи. ВООЗ додає, що існує недовіра місцевих жителів до вакцин і невіра в те, що щеплення можуть врятувати життя.

З початку 2019 року кір вбив понад 5000 жителів ДРК, а від Еболи померли близько 2000 осіб, повідомляє CNN.

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За даними ЮНІСЕФ, понад 90% всіх випадків смерті від кору траплялись серед дітей віком до 5 років.

Насильство, відсутність безпеки та доступу до охорони здоров'я, брак вакцин і аптечок в найбільш постраждалих районах привели до того, що тисячі дітей пропустили щеплення, отримавши потенційно смертельні наслідки,

– розповідає представник ЮНІСЕФ в ДРК Едуард Бегбедер.



Медсестра готується зробити щеплення дитині в одній з провінцій ДРК

ЮНІСЕФ повідомляє, що агентство і партнерські організації розповсюдили понад 1300 комплектів проти кору у найбільш постраждалих районах. У ці комплекти увійшли антибіотики, дегідратаційні солі та інші ліки, які потрібні для боротьби із захворюванням.

Попри тривалі бойові дії в країні, культурні вірування і традиційна практика охорони здоров'я часто заважають вакцинувати дітей проти кору і лікувати дітей з симптомами,

– додав Бегбедер.

Бегбедер зауважив, що, попри високий рівень смертності, епідемія кору не привернула стільки уваги, як спалах Еболи.

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