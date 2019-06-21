За 40 років до хвороби Альцгеймера: назвали першу ознаку

Фахівці з Університету Аризони і Дослідницького інституту геноміки розповіли про ранньому ознаку хвороби Альцгеймера. Перший симптом – несприятливий сімейний анамнез.

Це наявність подібних симптомів у кровних родичів, спадкові захворювання, пише MedicalXpress.

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Виявлення перших симптомів допоможе сповільнити розвитку захворювання. Вилікувати слабоумство неможливо.

У дослідженні брали участь 60 тисяч осіб у віці від 18 до 85 років.

Експерти виявили, що психологічні обставини в сім'ї й захворювання окремих її представників мають сильний вплив на здоров'я інших.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

Погані медичні показники членів сім'ї підвищують ранній ризик розвитку смертельної недуги. Симптоми деменції можуть проявитися після повноліття.

Перша ознака недоумства здатна "зародитися" за 40 років до появи активної форми захворювання.

Хвороба Альцгеймера – симптоми складність у засвоєнні нової інформації, провали у пам'яті, зниження розумових здібностей, особливо страждає логічне мислення, людині складно себе обслуговувати, вона забуває фізичні навички.

За словами фахівців, поганий сімейний анамнез вплинув на кожну вікову групу: експерти зафіксували підвищений ризик виникнення захворювання. Особливо сильна взаємодія простежується серед чоловіків, а також в осіб з діабетом і нижчим рівнем освіти.

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