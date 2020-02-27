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За добу прикордонники перевірили температуру 75 тисячам людей

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Прикордонники перевіряють темперетуру усім, хто в'їжджає в Україну / facebook/Сергій Дейнеко

Лише за останню добу українські прикордонники провели температурний скринінг 75 000 людей, які в’їжджали в Україну.

Прикордонники запевнили, що панікувати не варто, бо для цього немає підстав. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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У пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду забезпечено проведення температурного скринінгу усіх, хто в’їжджає в Україну. Додам, минулої доби на кордоні перевірено майже 75 тисяч людей,
– повідомив Дейнеко.

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.
  • Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя Медицина Лікування Держприкордонслужба
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