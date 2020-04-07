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За добу в Китаї не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

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За добу в Китаї не зафіксували жодної смерті від коронавірусу / Getty Images

За добу на материковому Китаї вперше з початку пандемії коронавірусу не зафіксовано летальних випадків від COVID-19.

Так, на онлайн-карті розповсюдження коронавірусу у світі, яка була створена при Університеті Джона Гопкінса, йдеться, що з початку епідемії зафіксували 82 697 випадків зараження коронавірусом.

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Перша смерть була підтверджена у грудні, на сьогодні кількість сягає 3 335. За останню добу не сталося жодного смертельного випадку.

Крім того, в Китаї одужала найбільша кількість людей від коронавірусу – 77 410.

Короанвірус, карантин
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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