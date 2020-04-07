За добу в Китаї не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

За добу на материковому Китаї вперше з початку пандемії коронавірусу не зафіксовано летальних випадків від COVID-19.

Так, на онлайн-карті розповсюдження коронавірусу у світі, яка була створена при Університеті Джона Гопкінса, йдеться, що з початку епідемії зафіксували 82 697 випадків зараження коронавірусом.

Читайте також В Японії 18 медиків-стажистів заразилися коронавірусом на влаштованій вечірці

Перша смерть була підтверджена у грудні, на сьогодні кількість сягає 3 335. За останню добу не сталося жодного смертельного випадку.

Крім того, в Китаї одужала найбільша кількість людей від коронавірусу – 77 410.



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.