За добу в Китаї не зафіксували жодної смерті від коронавірусу
За добу на материковому Китаї вперше з початку пандемії коронавірусу не зафіксовано летальних випадків від COVID-19.
Так, на онлайн-карті розповсюдження коронавірусу у світі, яка була створена при Університеті Джона Гопкінса, йдеться, що з початку епідемії зафіксували 82 697 випадків зараження коронавірусом.
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Перша смерть була підтверджена у грудні, на сьогодні кількість сягає 3 335. За останню добу не сталося жодного смертельного випадку.
Крім того, в Китаї одужала найбільша кількість людей від коронавірусу – 77 410.
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
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