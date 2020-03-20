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За добу в Німеччині 3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

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У Німеччині різко зросла кількість зафіксованих випадків коронавірусу / Getty Images

Різко зросла кількість хворих на коронавірус у Німеччині. Протягом останньої доби кількість випадків зараження зросла на 3 тисячі.

Влада Німеччини зазначила, що в країні зафіксовано 14 тисяч випадків захворювання на коронавірус, повідомляє "Європейська правда".

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Найбільша кількість заражених у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія – майже 3,5 тисячі випадків, Баден-Вюртемберг – 2,7 тисячі та Баварія – 2 401. Найменша кількість заражених в Бремені – 121 випадок.

У країні від коронавірусу померло 48 людей.

Німеччина посідає 5 місце у світі за кількістю підтверджених випадків захворювань на коронавірус. У світі зафіксовано понад 256 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19. Більше 10 тисяч людей померло, майже 90 тисяч – вилікувались

коронавірус, симптоми і смертність
Симптоми і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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