За два дні на коронавірус захворіли 100 тисяч людей, – ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що динаміка поширення Covid-19 стрімко зростає.

Під час виступу на саміті країн G20 голова ВООЗ закликав до агресивних заходів боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба організації у твіттері.

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Гебреісус наголосив на тому, що без агресивних дій з боку країн, мільйони людей можуть втратити життя.

Пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти,

– заявив Гебреісус.

"We come together to confront the defining health crisis of our time. We are at war with a virus that threatens to tear us apart – if we let it.

Almost 0.5 million people have already been infected & more than 20,000 have lost their lives"-@DrTedros at @g20org Summit on #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

Станом на 26 березня, у світі зареєстровано 526 044 випадків зараження коронавірусом та 23 709 летальних випадків. Натомість одужало 122 066 людей.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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