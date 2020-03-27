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За два дні на коронавірус захворіли 100 тисяч людей, – ВООЗ

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ВООЗ про пандемію коронавірусу / nypost.com

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що динаміка поширення Covid-19 стрімко зростає.

Під час виступу на саміті країн G20 голова ВООЗ закликав до агресивних заходів боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба організації у твіттері.

До теми У ВООЗ сказали, коли чекати вакцину проти коронавірусу

Гебреісус наголосив на тому, що без агресивних дій з боку країн, мільйони людей можуть втратити життя. 

Пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти,
– заявив Гебреісус.

Станом на 26 березня, у світі зареєстровано 526 044 випадків зараження коронавірусом та 23 709 летальних випадків. Натомість одужало 122 066 людей.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування ВООЗ
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