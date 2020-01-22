За хабар у 22 тисячі доларів відомому трансплантологу присудили штраф 8500 гривень

Суд присудив штраф у 8500 гривень хірургу Олегу Котенку. Лікар незаконно взяв 22 тисячі доларів за безкоштовні послуги у хворого на рак пацієнта. Без грошей погрожував не лікувати.

Рішення оштрафувати Котенка ухвалила суддя Солом’янського районного суду Києва Оксана Криворот.

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Суд визнав, що керівник відділу Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Олег Котенко вимагав у свого пацієнта гроші за лікування. А у разі відмови – погрожував не лікувати тяжкохворого.

За статтею 184 Кримінального кодексу він заплатить штраф 8500 гривень. Але Котенко й надалі може працювати лікарем.



Котенка затримали у день, коли він взяв у пацієнта 20 тисяч доларів / Фото СБУ

Що зробив Котенко?

У травні 2019 році Котенко поставив своєму пацієнту діагноз – рак печінки на фоні цирозу і гепатиту "С". Хоч лікар і розумів тяжкий стан пацієнта, він вимагав у нього оплатити медичну допомогу. За консультації у державному медзакладі Котенко вимагав 3 тисячі гривень за прийом.

Котенко наполіг на операції з пересадки печінки – пригрозивши, що пацієнт може померти. За безкоштовну операцію треба було заплатити 30 тисяч доларів. Інакше пацієнту погрожували припиненням лікування. У вересні 2019 року лікарі інституту прооперували хворого та призначили подальше лікування. За операцію пацієнт заплатив 2 тисячі доларів авансу.

У жовтні 2019 року Котенку заплатили ще 20 тисяч доларів за операцію. Тож загалом трансплантолог отримав 22 тисячі доларів. Того ж дня поліцейські та працівники СБУ затримали лікаря на робочому місці.

У його кабінеті знайшли 60 тисяч доларів та ще кілька тисяч у нього вдома. З банківської скриньки трансплантолога вилучили майже мільйон доларів. Котенко повністю визнав свою провину. На час розслідування лікар був під нічним домашнім арештом.