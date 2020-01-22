24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

За хабар у 22 тисячі доларів відомому трансплантологу присудили штраф 8500 гривень

880 Читать новость на русском
Лікар вимагав у пацієнта величезну суму за операцію / pravda.vn.ua

Суд присудив штраф у 8500 гривень хірургу Олегу Котенку. Лікар незаконно взяв 22 тисячі доларів за безкоштовні послуги у хворого на рак пацієнта. Без грошей погрожував не лікувати.

Рішення оштрафувати Котенка ухвалила суддя Солом’янського районного суду Києва Оксана Криворот.

Важливо: Лікаря львівської лікарні Синюту затримали на хабарі: схема корупційних закупівель

Суд визнав, що керівник відділу Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Олег Котенко вимагав у свого пацієнта гроші за лікування. А у разі відмови – погрожував не лікувати тяжкохворого.

За статтею 184 Кримінального кодексу він заплатить штраф 8500 гривень. Але Котенко й надалі може працювати лікарем.

котенко лікар затримання сбу хабар
Котенка затримали у день, коли він взяв у пацієнта 20 тисяч доларів / Фото СБУ

Що зробив Котенко?

У травні 2019 році Котенко поставив своєму пацієнту діагноз – рак печінки на фоні цирозу і гепатиту "С". Хоч лікар і розумів тяжкий стан пацієнта, він вимагав у нього оплатити медичну допомогу. За консультації у державному медзакладі Котенко вимагав 3 тисячі гривень за прийом.

Котенко наполіг на операції з пересадки печінки – пригрозивши, що пацієнт може померти. За безкоштовну операцію треба було заплатити 30 тисяч доларів. Інакше пацієнту погрожували припиненням лікування. У вересні 2019 року лікарі інституту прооперували хворого та призначили подальше лікування. За операцію пацієнт заплатив 2 тисячі доларів авансу.

У жовтні 2019 року Котенку заплатили ще 20 тисяч доларів за операцію. Тож загалом трансплантолог отримав 22 тисячі доларів. Того ж дня поліцейські та працівники СБУ затримали лікаря на робочому місці.

У його кабінеті знайшли 60 тисяч доларів та ще кілька тисяч у нього вдома. З банківської скриньки трансплантолога вилучили майже мільйон доларів. Котенко повністю визнав свою провину. На час розслідування лікар був під нічним домашнім арештом.

З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
440466
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 1974
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 1308
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1639
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19256
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1276
Новини
Більше новин
Залиште відгук